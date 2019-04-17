Прогноз погоды на 17 апреля в Санкт-Петербурге: Солнечно, тепло, ветер

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-17T07:52:25+03:00

В среду в Петербурге опять будет солнечно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Петербурге погодная аномалия. Уже неделю в городе светит солнце. Это, конечно же, шутка, но если сравнить с декабрем, когда светило появлялось в небе суммарно всего на полтора часа за месяц, то сейчас горожане удивительно долго наслаждаются ясной погодой. И так будет и дальше.

- 17 апреля в Санкт-Петербурге без осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха ночью и утром 0..+2, днем +11...+13 градусов. В прибрежных районах до +9. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Точно таким же, по прогнозу синоптиков станет и грядущий четверг. 18 апреля над Петербургом будет светить ясное солнце, будет дуть умеренный ветер, а воздух прогреется до 14 градусов тепла.

А вот в пятницу «веселье» прекратится - возможен небольшой дождь, хотя и солнце будет выглядывать из-за облаков. Воздух также прогреется до 12-14 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU