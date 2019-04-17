2019-04-17T07:52:25+03:00
Общество

Прогноз погоды на 17 апреля в Санкт-Петербурге: Солнечно, тепло, ветер

Среда станет полной копией вторника и опять порадует горожан ясной погодой
Петр КИБЕР
Поделиться:
В среду в Петербурге опять будет солнечно.В среду в Петербурге опять будет солнечно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Петербурге погодная аномалия. Уже неделю в городе светит солнце. Это, конечно же, шутка, но если сравнить с декабрем, когда светило появлялось в небе суммарно всего на полтора часа за месяц, то сейчас горожане удивительно долго наслаждаются ясной погодой. И так будет и дальше.

- 17 апреля в Санкт-Петербурге без осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха ночью и утром 0..+2, днем +11...+13 градусов. В прибрежных районах до +9. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Точно таким же, по прогнозу синоптиков станет и грядущий четверг. 18 апреля над Петербургом будет светить ясное солнце, будет дуть умеренный ветер, а воздух прогреется до 14 градусов тепла.

А вот в пятницу «веселье» прекратится - возможен небольшой дождь, хотя и солнце будет выглядывать из-за облаков. Воздух также прогреется до 12-14 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Приморском шоссе погиб водитель каршеринга - машина вылетела с трассы и протаранила дерево
В Волхове молодой водитель на «Тойоте» насмерть сбил пенсионерку
За сутки в Петербурге угнали шесть дорогих иномарок, в том числе «Ауди» за 6,5 миллионов плюс экскаватор
Ради благоустройства Колпинский парк закроется на все лето
В аварии с каршерингом в Рыбацком погиб байкер
В Петербурге продается исторический особняк за 130 миллионов рублей
Женщина с ребенком устроила массовое ДТП на севере Петербурга
Двухлетняя петербурженка попала в больницу после укуса бурундука
Пьяная пара потеряла полуторагодовалую дочь у Южного рынка
Петербуржцы смогут потратить материнский капитал на строительство дачного дома
На Дворцовой площади пройдет пять репетиций парада 9 мая
В офисе петербургской электроэнергетической компании полиция нашла крупную партию наркотиков
Пьяный рецидивист избил двух женщин и мужчину на набережной Макарова
Придумай послание потомкам, которое должно появиться на фасаде элитного дома
Степа Марсель опубликовал видеооткрытку к юбилею Аллы Пугачевой
Съезды с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней
Купол дома Зингера подсветили в цвета французского флага из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери
После смертельной аварии на Камышовой улице заведено уголовное дело
«Опустошены»: «Зенит» отреагировал на пожар в Нотр-Дам де Пари
От зимней грязи в Петербурге отмыли 965 улиц
В Ленобласти от клещей пострадали 22 человека, в том числе 9 детей
У Фонда имущества отобрали единоличное право на продажу городской собственности
В Петербурге открыли памятник Николаю Гумилеву
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 16 апреля: Тепло, ясно, ветер умеренный
«Волга» насмерть сбила жительницу Волхова
В Петербурге поддержат негосударственные образовательные услуги
В Петербурге полицейские получили реальные сроки за пытки задержанных