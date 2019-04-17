2019-04-17T08:08:34+03:00
Происшествия

В аварии с каршерингом в Рыбацком погиб байкер

33-летний мотоциклист на полном ходу врезался в выскочившую из двора «Шкоду»
Петр КИБЕР
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В ДТП с каршерингом на Рыбацком проспекте погиб мотоциклист. Фото: vk.com/spb_todayВ ДТП с каршерингом на Рыбацком проспекте погиб мотоциклист. Фото: vk.com/spb_today
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Очередное смертельное ДТП произошло в Петербурге с участием прокатных машин. В ночь на 17 апреля в Невском районе города оборвалась жизнь молодого мотоциклиста, который врезался в «Шкоду» одной из каршеринговых компаний, неожиданно выехавшую со дворе.

- Около 0:20 у дома номер 35 по Рыбацкому проспекту водитель автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего произошло ДТП, - сообщает отдел пропаганды УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место столкновения срочно прибыли медики, но спасти 33-летнего байкера не удалось. От полученных травм мужчина умер в машине скорой помощи.

Известно, что за рулем прокатной «Шкоды» был также мужчина, но 1988 года рождения. Он, по предварительной информации, не пострадал. Сейчас выяснением всех обстоятельств смертельной аварии занимаются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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