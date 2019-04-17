2019-04-17T09:34:43+03:00
Общество

Ради благоустройства Колпинский парк закроется на все лето

Работы по приведению территории зоны отдыха в порядок продлятся до начала сентября
Петр КИБЕР
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За лето Колпинский парк приведут в порядок. Фото: Комитет по благоустройству СПбЗа лето Колпинский парк приведут в порядок. Фото: Комитет по благоустройству СПб
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Колпинский парк, расположенный на острове Чухонка, давно пребывает в не самом приличном виде. Разговоры о приведении зоны отдыха горожан шли давно, и работы даже начались в конце 2018 года. А самая масштабная часть реконструкции пройдет нынешним летом.

- Работы в парке начнутся 22 апреля – на время ремонта он будет закрыт для посещения, чтобы осенью встретить колпинцев обновленным, современным, красивым, -сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Изначально благоустройство Колпинского парка было разбито на три этапа, которые планировалось выполнять постепенно, но в итоге средства нашлись и все работы решили провести разом.

Зеленая зона станет комфортной. Для активного отдыха сделают поля для минифутбола, волейбол, баскетбола и бадминтона. Появится скейт-парк и городок для детей. По периметру парка будет проложена дорожка для велосипедистов и роллеров. Кроме этого в парке сделают поляну для летних фестивалей. Также будет проведено озеленение территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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