За сутки в Петербурге угнали шесть дорогих иномарок, в том числе «Ауди» за 6,5 миллионов плюс экскаватор

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-17T10:00:11+03:00

В Петроградском районе угнали "Ауди" за 6,5 миллионов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Угонщики в Петербурге не дремлют. Всего за сутки злоумышленники оставили без железных коней несколько автовладельцев. Причем похитители стараются не продешевить и выбирают машины подороже.

- 16 апреля В Петроградском районе на Вязовой улице неизвестный совершил хищение автомобилям Ауди Q8, стоимостью 6 500 000 рублей, принадлежащего мужчине 1976 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также в полицию обратились владельцы двух «Лексусов». Один, стоимостью в два миллиона рублей, угнали с Вилькицкого бульвара, расположенного на намыве васильевского острова, а другой пропал с автостоянки у магазина на улице Савушкина.

Также злодеи увели «Форд Мондео» в Сестрорецке, джип «Мицубиси» с улицы Коллонтай и кроссовер «Хендэ» из Купчино. «Вишенкой на торте» стал экскаватор, пропавший со стоянки в поселке Агалатово. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба превысила 15 миллионов рулей. Похитителей ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU