В Волхове молодой водитель на «Тойоте» насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-17T10:31:09+03:00

В Волхове "Тойота" насмерть сбила пенсионерку. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб И ЛО.

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Смертельным ДТП началось утро в Волхове. На перекрестке улиц Гагарина и Профсоюзной молодой водитель на «Тойоте» сбил пенсионерку. От полученных травм 67-летняя женщина скончалась на месте.

- 17 апреля около 8:10 у дома номер 9 по улице Юрия Гагарина автомобиль «Тойота Авенсис» сбил пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что за рулем машины находится 25-летний местный житель. Вероятно, что причиной смертельной аварии стала невнимательность пенсионерки. которая пошла по регулируемому пешеходному переходу на красный свет светофора. Но окончательно все станет известно после проверки, которую проведут инспектора дорожной полиции. Сейчас ГИБДД работает на месте трагедии.

Напомним, что в ночь на 17 апреля в Петербурге при столкновении с каршерингом погиб 33-летний мотоциклист.

ИСТОЧНИК KP.RU