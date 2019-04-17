На Приморском шоссе погиб водитель каршеринга - машина вылетела с трассы и протаранила дерево

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-17T11:04:03+03:00

Из-за ДТП на въезде в Петербург от Лисьего Носа образовалась многокилометровая пробка

Изменить размер текста: A A

Вторая за стуки смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге с участием каршеринговых автомобилей. Ночью в Рыбацком о прокатную «Шкоду» разбился мотоциклист, а ранним утром на Приморском шоссе в груду металла превратился «Хендэ Солярис».

- 17 апреля в 4:40 водитель (мужчина 1995 года рождения), управляя автомобилем «Хендэ Солярис», двигаясь по Приморскому шоссе в направлении от поселка Лисий Нос в сторону Ольгино, совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За сухими словами сводки скрывается страшная картина. По предварительным данным, машина неслась по шоссе со скоростью 150 километров в час, и, вылетев с дороги, врезалась в дерево. Отметина на стволе оказалась на высоте двух метров. 23-летний водитель от удара погиб на месте.

Машина ударилась о дерево на высоте двух метров. Фото: vk.com/dorinspb

О ДТП стало известно только утром, когда разбитую машину заметили проезжавшие мимо водители. Из-за работ на месте аварии на Приморском шоссе собралась огромная пробка. Трудности были от Лисьего носа до въезда в Петербург в районе Ольгино-Лахты.

ИСТОЧНИК KP.RU