Директор Эрмитажа считает, что в Петербурге не нужен государственный музей современного искусства

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-17T14:37:31+03:00

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«Я считаю, что никакого современного искусства не существует», - заявил директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский в интервью газете «Петербургский дневник». В связи с этим, директор Зимнего Дворца поставил под сомнение нужность государственного музея современного искусства в Петербурге. На сегодняшний день в Северной столице есть музеи такой направленности, однако они все существуют под частным началом.

- Существуют такие большие музеи, как Эрмитаж или Метрополитен. Они включают современное искусство в общий контекст, делая его частью общего, - отметил Пиотровский. – Это лишний раз будет доказывать павильон России на Венецианской биеннале, где будет представлен Эрмитаж, который сам по себе является современным искусством.

Надо отметить, что сам директор Эрмитажа пять лет назад стал инициатором проведения в России европейского биеннале современного искусства «Манифеста 10». Несмотря на это, Пиотровский считает, что, по сути, черед четыре года музей современного искусства перестает таким быть.

ИСТОЧНИК KP.RU