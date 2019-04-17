2019-04-17T15:58:17+03:00
Общество

В Петербурге закроют съезд с КАД в сторону метро «Рыбацкое»

За это время на участке дороге поставят новые барьерные ограждения
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге перекроют один съезд с КАДВ Петербурге перекроют один съезд с КАДФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

На ближайших выходных автомобилистам Петербурга снова придется заранее рассчитывать свои маршруты, если они планируют поехать куда-то за город или вообще воспользоваться кольцевой автодорогой. Как стало известно в среду, 17 апреля, в ночь с 20 на 21 апреля будет полностью закрыт съезд с КАД в сторону метро «Рыбацкое».

- На транспортной развязке кольцевой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны с 23.00 20 апреля до 5.00 21 апреля 2019 года будет полностью закрыт съезд с внутреннего кольца КАД в сторону метро «Рыбацкое». При этом можно будет воспользоваться съездом в сторону «Пролетарской», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы на участке будут вестись в связи с аварией, которая повредила барьерные ограждения. Работники собираются их заменить за ночь. Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция задержала петербургского Халка, разбившего стекло в движущемся поезде метро
На Пасху в Петербурге будет работать ночной троллейбус
19 апреля в Петербурге включат фонтаны
Петербуржцы смогут провозить велосипеды в электричках бесплатно
Пожилой извращенец облюбовал школьный стадион на юго-западе Петербурга
Директор Эрмитажа считает, что в Петербурге не нужен государственный музей современного искусства
В Царском Селе отреставрировали Золотые ворота
Петербург получит 10 миллиардов на выкуп школ и детсадов
На Приморском шоссе погиб водитель каршеринга - машина вылетела с трассы и протаранила дерево
В Волхове молодой водитель на «Тойоте» насмерть сбил пенсионерку
За сутки в Петербурге угнали шесть дорогих иномарок, в том числе «Ауди» за 6,5 миллионов плюс экскаватор
Ради благоустройства Колпинский парк закроется на все лето
В аварии с каршерингом в Рыбацком погиб байкер
Прогноз погоды на 17 апреля в Санкт-Петербурге: Солнечно, тепло, ветер
В Петербурге продается исторический особняк за 130 миллионов рублей
Женщина с ребенком устроила массовое ДТП на севере Петербурга