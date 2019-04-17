В Петербурге закроют съезд с КАД в сторону метро «Рыбацкое»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-17T15:58:17+03:00

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На ближайших выходных автомобилистам Петербурга снова придется заранее рассчитывать свои маршруты, если они планируют поехать куда-то за город или вообще воспользоваться кольцевой автодорогой. Как стало известно в среду, 17 апреля, в ночь с 20 на 21 апреля будет полностью закрыт съезд с КАД в сторону метро «Рыбацкое».

- На транспортной развязке кольцевой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны с 23.00 20 апреля до 5.00 21 апреля 2019 года будет полностью закрыт съезд с внутреннего кольца КАД в сторону метро «Рыбацкое». При этом можно будет воспользоваться съездом в сторону «Пролетарской», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы на участке будут вестись в связи с аварией, которая повредила барьерные ограждения. Работники собираются их заменить за ночь. Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU