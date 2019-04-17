2019-04-17T16:43:58+03:00
Происшествия

Пожилой извращенец облюбовал школьный стадион на юго-западе Петербурга

Мужчина регулярно гуляет по спортивному полю, справляет нужду и занимается самоудовлетворением
Лилия КОЗЛОВА
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Школьный стадион на Юго-Западе Петербурга облюбовал пожилой развратникШкольный стадион на Юго-Западе Петербурга облюбовал пожилой развратникФото: Артем КИЛЬКИН
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На школьном стадионе в Красносельском районе Петербурга «завелся» извращенец. Как стало известно в среду, 17 апреля, местные жители стали замечать пожилого мужчину лет 60-ти, который регулярно приходит на спортивное поле. При этом он ни в чем себе не отказывает: трогает себя руками и справляет нужду на глазах у изумленных прохожих.

- Днем 16 апреля в полицию Красносельского района поступило два одинаковых заявления от женщин лет 30-ти. По их словам, почти ежедневно на стадион школы на улице Маршала Захарова приходит усатый пожилой мужчина, который занимается непотребством у всех на глазах, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Пожилому извращенцу на вид лет 60. Бдительные заявительницы описали его внешность: рост около 165 сантиметров, седые волосы, круглое морщинистое лицо с усами. Последний раз мужчина был одет в спортивные штаны и красную футболку.

Сообщается, что по факту заявлений правоохранители начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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