Петербуржцы смогут провозить велосипеды в электричках бесплатно

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-17T17:00:54+03:00

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Поклонники велоспорта и просто любители прогулок на двухколесном транспорте готовятся к открытию велосезона 2019 года. Традиционно на это событие собираются не менее тысячи участников. Старт начнется в пригороде Петербурга – Рощино. Для того, чтобы велосипедистам заезда было удобнее и приятнее добираться до точки сбора, Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) решила поддержать участников и сделать в воскресение, 21 апреля, бесплатный проезд в электричках с велосипедом.

- СЗППК поддержит данное событие – 21 апреля 2019 года на всей территории обслуживания компании пассажиры смогут провозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно, - сообщила пресс-служба компании.

В 2019 году открытие велосезона традиционно пройдет в формате велосипедных поездок. Жители и гости города смогут поучаствовать в любом из многочисленных мероприятий, приуроченных к этому событию.

Классический заезд же состоится в воскресение 21 апреля. Участники соберутся в Рощино и через Зеленогорск, Сестрорецк, Парк 300-летия доберутся до Дворцовой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU