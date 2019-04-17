2019-04-17T17:00:54+03:00
Общество

Петербуржцы смогут провозить велосипеды в электричках бесплатно

Северо-западная железная дорога присоединяется к открытию велосезона 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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21 апреля петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипед в электричках21 апреля петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипед в электричкахФото: Олег ЗОЛОТО
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Поклонники велоспорта и просто любители прогулок на двухколесном транспорте готовятся к открытию велосезона 2019 года. Традиционно на это событие собираются не менее тысячи участников. Старт начнется в пригороде ПетербургаРощино. Для того, чтобы велосипедистам заезда было удобнее и приятнее добираться до точки сбора, Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) решила поддержать участников и сделать в воскресение, 21 апреля, бесплатный проезд в электричках с велосипедом.

- СЗППК поддержит данное событие – 21 апреля 2019 года на всей территории обслуживания компании пассажиры смогут провозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно, - сообщила пресс-служба компании.

В 2019 году открытие велосезона традиционно пройдет в формате велосипедных поездок. Жители и гости города смогут поучаствовать в любом из многочисленных мероприятий, приуроченных к этому событию.

Классический заезд же состоится в воскресение 21 апреля. Участники соберутся в Рощино и через Зеленогорск, Сестрорецк, Парк 300-летия доберутся до Дворцовой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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