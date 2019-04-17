19 апреля в Петербурге включат фонтаны

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-17T17:18:13+03:00

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Совсем скоро Петербург полностью скинет с себя зимнюю пыль и грязь, и зацветет новыми красками. В ближайшую пятницу, 19 апреля, в Северной столице откроется новый сезон фонтанов. Ведь это еще одна из достопримечательностей города на Неве, которая привлекает туристов и создает уют и имперское настроение в городе.

- В 10 часов утра 19 апреля специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начнут включать фонтаны, - сообщили в пресс-службе организации.

Первым делом оживет фонтан на Манежной площади в Ново-Манежном сквере. После делегация продвинется на несколько метров ближе к Невскому проспекту, на Малую Садовую улицу, к знаменитому фонтану «Шар». Эта конструкция пользуется большой популярностью у туристов и самих горожан, которые с удовольствием бросают наудачу монетки и фотографируются рядом.

Следом будут запущены еще два фонтана: в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки. Со временем «Водоканал» запустит все фонтаны в Петербурге и тогда город наполнится свежесть, журчанием воды и радугами в ее каплях.

ИСТОЧНИК KP.RU