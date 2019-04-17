На Пасху в Петербурге будет работать ночной троллейбус

СЕГОДНЯ 18:12 2019-04-17T18:12:09+03:00

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В конце этой и следующей недели православные жители Петербурга будут отмечать одни из главных религиозных праздников. В воскресение, 21 апреля, горожане попросят друг у друга прощения в Вербное Воскресение. А уже в ночь с 27 на 28 апреля многие отправятся в храмы и церкви для того, чтобы посетить службу на Пасху. В связи с этим в Северной столице усилится движение общественного транспорта для удобства горожан.

- 21, 27 и 28 апреля усилится движение на троллейбусных маршрутах № 9, 14, 20, 25, 38 и 40, а также на трамвайных маршрутах № 9, 10, 18, 23, 43 и 58, - сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Также в ночь на Пасху 28 апреля с полуночи до шести утра по городу будет курсировать ночной троллейбус по маршруту №37: от метро «Проспект Ветеранов» по самому проспекту и до улицы Пионерстроя. Интервал движения – 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU