2019-04-17T18:27:07+03:00
Происшествия

Полиция задержала петербургского Халка, разбившего стекло в движущемся поезде метро

Мужчина стал фигурантом сразу двух уголовных дел после инцидента на станции метрополитена «Парк Победы»
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургского Халка задержала полиция Фото: скрин с видеоПетербургского Халка задержала полиция Фото: скрин с видео
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В Петербурге сотрудники полиции в среду, 17 апреля, задержали местного жителя, которого в СМИ окрестили «петербургским Халком». Сомнительная известность к 28-летнему петербуржцу пришла после одной его неадекватной выходки, видео которой попала в сеть. Около шести часов вечера 9 апреля он с размаху выбил кулаком стекло в двери вагона движущегося поезда в метро. После этого разъяренный мужчина выбежал на станции «Парк Победы» и на время след его простыл.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий полиция метрополитена задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в хулиганстве, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Кроме того, оказалось, что «Халк» замешан в еще одном преступлении. На мужчину пало подозрение, что он вырвал телефон у прохожего во Фрунзенском районе.

Таким образом, сейчас в отношении петербуржца возбуждено два уголовных дела по факту разбитого стекла в вагоне: вандализм и хулиганство. Сейчас он находится под стражей, где решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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