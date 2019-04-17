Петербуржец два года развращал в соцсети 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-17T20:05:51+03:00

В Петербурге парень два года заставлял школьницу присылать ему интимные фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Полиция Петербурга проводит проверку в связи с появлением развратника, который в течение двух лет домогался несовершеннолетней девушки. Как стало известно в среду, 17 апреля, о попытке совращения школьницы правоохранители Невского района узнали накануне от матери девочки, которая забила тревогу.

- Вечером 16 апреля в полицию обратился 49-летняя жительница Веселого Поселка. Она рассказала, что некий Ярослав (имя изменено, прим.редакции) в социальной сети уже два года терроризирует ее 15-летнюю дочь, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Якобы с 2017 года этот человек заставляет школьницу вести с ним интимную переписку и делиться откровенными фотоснимками. Удивительно, что эта развратная история тянулась два года. Вполне возможно, что мать девочки только сейчас узнала о том, кто и зачем пишет ее дочери.

Сообщается, что личность развратника уже установлена. Это парень 19-лет. Правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU