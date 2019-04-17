Из реки в Петроградском районе выловили труп мужчины

СЕГОДНЯ 20:47 2019-04-17T20:47:21+03:00

Из реки Ждановка в Петербурге выловили труп мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН

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Рано утром накануне во вторник, 16 апреля, в Петроградском районе Петербурга обнаружили труп. Бездыханное тело мужчины выловили из реки Ждановка, которая вытекает из Малой Невы и спадает в Малую Невку. Подробности стали известно в среду, 17 апреля.

- Тело неизвестного мужчины обнаружили вблизи Ждановской набережной утром во вторник. Отмечается, что на вид погибшему было 40-45 лет, - пишет «Мойка78».

Прохожие, нашедшие труп, позвонили в полицию. Приехав на набережную правоохранители оцепили место происшествия. При тщательном осмотре тела они заметили множество ссадин на голове погибшего.

Сейчас труп мужчина направлен в морг. Специалисты проведут осмотр и анализы для того, чтобы установить точные причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU