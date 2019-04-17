В Петербурге возобновятся «дачные» автобусы

СЕГОДНЯ 21:47 2019-04-17T21:47:51+03:00

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С наступлением весны и на протяжении всего лета, вплоть до первых осенних холодов, пригородные направления становятся более востребованными. Многие жители Петербурга предпочитают проводить выходные на даче или просто на природе. Как стало известно в среду, 17 апреля, в конце месяца возобновится движение автобусов по пригородным маршрутам на летний период.

- С 22 апреля начнут снова ходить автобусы по маршрутам: №469 от метро «Дыбенко» до садоводства «Восход-1» по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Также по будням будет ходить автобус №488 от Сергиево до СНТ «Кировец».

Кроме того, по пятницам и субботам на маршрут № 469 будут направляться 5 дополнительных автобусов; в воскресенье – 4 автобуса.

Начиная с 26 апреля восстановят движение автобусы по маршруту №555, который идет от станции метро «Проспект просвещения» до 45 километра дороги «Петербург-Парголово-Огоньки». Ходить он будет по пятницам, субботам и воскресениям.

ИСТОЧНИК KP.RU