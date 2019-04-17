Петербургские депутаты посетили Иерусалим

СЕГОДНЯ 21:58 2019-04-17T21:58:17+03:00

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Члены официальной делегации Законодательного Собрания Петербурга во главе с председателем петербургского парламента Вячеславом Макаровым посетили Русскую духовную миссию в Иерусалиме и встретились с архимандритом Александром. Об этом стало известно в среду, 17 апреля.

Руководство Русской духовной миссией в Иерусалиме – огромная честь и большая ответственность для священнослужителя. Ежегодно сотни тысяч верующих из России прибывают в священный город, чтобы поклониться Гробу Господню, пройти по святым местам, в которых творилась евангельская история, - заявил Вячеслав Макаров, выразив архимандриту благодарность за теплый прием, оказываемый в миссии петербургским паломникам.

Также парламентарий добавил, что в Израиле всегда поддерживают российских паломников, проявляя к ним любовь и сердечность.

- Благодаря таким духовным отцам Русская миссия в Иерусалиме всегда пользовалась и будет пользоваться великим почетом и уважением. Спасибо Вам за ваше пастырское служение, - сказал председатель ЗакСа.

Вячеслав Макаров также передал архимандриту Александру искренние слова приветствия от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

ИСТОЧНИК KP.RU