Петербургские депутаты посетили Иерусалим
Члены официальной делегации Законодательного Собрания Петербурга во главе с председателем петербургского парламента Вячеславом Макаровым посетили Русскую духовную миссию в Иерусалиме и встретились с архимандритом Александром. Об этом стало известно в среду, 17 апреля.
Руководство Русской духовной миссией в Иерусалиме – огромная честь и большая ответственность для священнослужителя. Ежегодно сотни тысяч верующих из России прибывают в священный город, чтобы поклониться Гробу Господню, пройти по святым местам, в которых творилась евангельская история, - заявил Вячеслав Макаров, выразив архимандриту благодарность за теплый прием, оказываемый в миссии петербургским паломникам.
Также парламентарий добавил, что в Израиле всегда поддерживают российских паломников, проявляя к ним любовь и сердечность.
- Благодаря таким духовным отцам Русская миссия в Иерусалиме всегда пользовалась и будет пользоваться великим почетом и уважением. Спасибо Вам за ваше пастырское служение, - сказал председатель ЗакСа.
Вячеслав Макаров также передал архимандриту Александру искренние слова приветствия от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.
ИСТОЧНИК KP.RU