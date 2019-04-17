СЕГОДНЯ 22:47 2019-04-17T22:47:05+03:00

На прошлой неделе здание признали вне закона. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

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В начале апреля решилась судьба автовокзала «Северный» в Мурине: двухлетняя судебная тяжба между Администрацией Всеволожского района Ленобласти и «Региональной транспортной компанией» завершилась решением о сносе двухэтажного здания, которое признали вне закона. Любопытно, что, по словам местных, автовокзал работал здесь более десяти лет.

Кассы открыли рядом, прямо в автобусе с красноречивой надписью. Здание очистили. А теперь еще и «заминировали». Анонимное сообщение о бомбе в пустом вокзале по телефону поступило сегодня вечером, 17 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/703833" frameborder="0"></iframe> В Мурине «заминировали» автовокзал, который собираются снести.

– Автовокзал в Мурине заминирован, – пишут очевидцы в соцсетях. – Полиция, «скорая» и пожарная тут.

Немногочисленных людей, оказавшихся на территории «Северного», эвакуировали. Идет проверка.

К слову, сегодня по Петербургу и области вновь прокатилась волна лже-минирований: утром эвакуировали несколько школ, вечером – обе «Меги».

ИСТОЧНИК KP.RU