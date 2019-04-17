В Мурине «заминировали» автовокзал, который собираются снести
В начале апреля решилась судьба автовокзала «Северный» в Мурине: двухлетняя судебная тяжба между Администрацией Всеволожского района Ленобласти и «Региональной транспортной компанией» завершилась решением о сносе двухэтажного здания, которое признали вне закона. Любопытно, что, по словам местных, автовокзал работал здесь более десяти лет.
Кассы открыли рядом, прямо в автобусе с красноречивой надписью. Здание очистили. А теперь еще и «заминировали». Анонимное сообщение о бомбе в пустом вокзале по телефону поступило сегодня вечером, 17 апреля.
В Мурине «заминировали» автовокзал, который собираются снести.
– Автовокзал в Мурине заминирован, – пишут очевидцы в соцсетях. – Полиция, «скорая» и пожарная тут.
Немногочисленных людей, оказавшихся на территории «Северного», эвакуировали. Идет проверка.
К слову, сегодня по Петербургу и области вновь прокатилась волна лже-минирований: утром эвакуировали несколько школ, вечером – обе «Меги».
ИСТОЧНИК KP.RU