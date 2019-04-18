2019-04-18T09:49:55+03:00
Происшествия

Женщина на «КИА» на переходе переехала 9-летнюю девочку и попыталась скрыться

Инцидент произошел днем 17 апреля на улице Доблести
Петр КИБЕР
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На улице Доблести 54-летняя женщина-водитель переехала 9-летнюю девочку. Фото: vk.com/dorinspbНа улице Доблести 54-летняя женщина-водитель переехала 9-летнюю девочку. Фото: vk.com/dorinspb
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Только чудом осталась жива 9-летняя петербурженка, которую на пешеходном переходе переехала женщина-водитель на иномарке. ДТП произошло днем 17 апреля на перекрестке улиц Рихарда Зорге и Доблести в Красносельском районе.

- Водитель (женщина, 1965 года рождения) со стажем вождения менее 4 лет, управляя автомобилем «КИА», осуществляя правый поворот, совершила наезд на пешехода (девочка, 9 лет), который переходил проезжую часть в зоне регулируемого перехода на разрешающий сигнал светофора, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге женщина на "КИА" на переходе переехала 9-летнюю девочку. Видео: ВК "Дорожный инспектор"

На записи, которую снял видеорегистратор встречной машины, заметно, что девочка едет по «зебре» на самокате, но падает перед «КИА». В этот момент водитель нажимает на газ и иномарка проезжает по ребенку. Лишь по счастливой случайности девочка отделалась многочисленными ссадинами и подозрением на перелом ноги - ее госпитализировали.

А вот 54-летняя автоледи не только не остановилась, чтобы помочь пострадавшей, но и попыталась скрыться с места ДТП. Ее задержали оказавшиеся рядом сотрудники Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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