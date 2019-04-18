Премия Urban Awards 2019 сформировала список жюри

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-18T17:43:04+03:00

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Премия Urban Awards – это торжественное деловое событие, обозначающее основные достижения рынка жилой городской недвижимости. Этим летом, 27 июня, мероприятие пройдет в Петербурге. Организаторы уже сформировали жюри. Более 50 экспертов оценят жилые комплексы в Федеральной премии.

Традиционно в жюри премии приглашаются руководители профильных подразделений городской и региональной администрации, первые лица и топ-менеджеры девелоперских и консалтинговых компаний, известные архитекторы, урбанисты и общественные деятели, журналисты, представители банковской сферы.

По регламенту премии, в составе жюри образуются три комитета. Два из них будут оценивать жилые комплексы комфорт-класса и бизнес/элит-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, компетенция третьего распространяется на проекты из других регионов РФ. В целях соблюдения объективности, члены жюри не могут голосовать за номинантов, связанных с их компаниями.

В жюри войдут первый заместитель директора СПб ГБУ «Управление строительными проектами» Юрий Кабушка, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Игорь Кулаков. Также среди экспертов на премии будет присутствовать генеральный директор «Комсомольской правды – Петербург» Иван Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU