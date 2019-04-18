Делегация из Петербурга встретилась с блокадниками, живущими в Израиле

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-18T18:19:18+03:00

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Сегодня в Израиле проживает более тысячи блокадников. Делегация петербургского парламента встретилась с некоторыми из них во время своего визита в страну. С теми, кто пережил страшные дни в истории Ленинграда, пообщался председатель ЗакСобрания Северной столицы Вячеслав Макаров. И поздравил блокадников с годом 75-летия полного освобождения города от фашисткой блокады.

– Блокада – это терновый венец Города-Героя Ленинграда – Санкт-Петербурга. Все, кто пережил ее, всегда будут хранить те страшные дни в своей душе и сердце. Где бы ни находился человек, великий статус блокадника, уникальный генетический код победителей будут выпрямлять его, отличать среди окружающих, – обратился к блокадникам Вячеслав Макаров. – Общая память о блокаде, о Великой Отечественной войне сохраняет великую объединяющую силу, позволяющую нашим государствам понимать друг друга и находить общий язык по самым сложным вопросам.

В Иерусалиме спикер петербургского ЗакСобрания посетил и место строительства «Свечи памяти». Так называется монумент, который появится в центре столицы Израиля в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU