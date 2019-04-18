2019-04-18T18:39:54+03:00
Общество

В Сертолово из Петербурга можно будет добраться поездом

Масштабная реконструкция железнодорожного узла в пригороде Северной столицы начнется в 2019 году
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Сертолово из Петербурга можно будет добраться поездомВ Сертолово из Петербурга можно будет добраться поездомФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сертолово - один из самых динамично развивающихся городов Ленинградской области. Не секрет, что это обусловлено близким расположением к Петербургу. Но транспортное сообщение с 50-тысячным населенным пунктом, мягко говоря, хромает. Единственная дорога - Выборгское шоссе перегружено и почти всегда стоит в пробках. Решить проблему помогут поезда.

- В 2019 году начнется реконструкция железнодорожного участка «Левашово – Сертолово» для организации пригородного железнодорожного сообщения от Сертолово до Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Для того, чтобы местным жителям, которых с каждым годом становится все больше - город активно застраивается - было комфортно, в Сертолово возведут современный станционный комплекс, с которого можно будет доехать до Финляндского вокзала.

- Для удобства жителей в Сертолово будет построен современный железнодорожный вокзал, куда будут прибывать поезда из Северной столицы», — подчеркнул губернатор, выступая с докладом перед перед Заксобранием Ленобласти.

Чтобы работы шли быстрее, правительство 47 региона готово помочь РЖД и запустить крайне важный социальный уже проект в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
А выбираться вплавь: На набережной Смоленки установили ограду, заблокировав машины
В Петербурге собираются ввести бесплатный проезд для льготников на электричках
Петербуржец жестоко избил инвалида с тяжелым заболеванием
Студенты получат право на бесплатный проезд в электричках Ленобласти
Делегация из Петербурга встретилась с блокадниками, живущими в Израиле
В Ленобласти решили жестко наказывать застройщиков, которые затягивают со сдачей соцобъектов
Премия Urban Awards 2019 сформировала список жюри
В Парголово сгорели деревянные сараи
Боярский уедет в Крым, где пройдут съемки «Гардемаринов-4»
Полицейские задержали пенсионерку, насиловавшую 5-летнюю девочку в Петербурге
Против директора кукольного театра возбудили дело о взятке
В Парке 300-летия появится комплекс ГТО за 122 миллиона рублей
Утро четверга в Петербурге опять началось с эвакуаций школ и судов
Женщина на «КИА» на переходе переехала 9-летнюю девочку и попыталась скрыться
Петербург выкупит и сохранит кинотеатр «Подвиг» в Колпино
В переулке Радищева появился свой Нотр-Дам де Пари
На Невском проспекте 25-летний водитель каршеринга устроил массовое ДТП
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 18 апреля: До плюс 13 и переменная облачность
В Мурине «заминировали» автовокзал, который собираются снести
Петербургские депутаты посетили Иерусалим
В Петербурге возобновятся «дачные» автобусы