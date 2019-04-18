СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-18T18:39:54+03:00

В Сертолово из Петербурга можно будет добраться поездом Фото: Артем КИЛЬКИН

Масштабная реконструкция железнодорожного узла в пригороде Северной столицы начнется в 2019 году

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Сертолово - один из самых динамично развивающихся городов Ленинградской области. Не секрет, что это обусловлено близким расположением к Петербургу. Но транспортное сообщение с 50-тысячным населенным пунктом, мягко говоря, хромает. Единственная дорога - Выборгское шоссе перегружено и почти всегда стоит в пробках. Решить проблему помогут поезда.

- В 2019 году начнется реконструкция железнодорожного участка «Левашово – Сертолово» для организации пригородного железнодорожного сообщения от Сертолово до Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Для того, чтобы местным жителям, которых с каждым годом становится все больше - город активно застраивается - было комфортно, в Сертолово возведут современный станционный комплекс, с которого можно будет доехать до Финляндского вокзала.

- Для удобства жителей в Сертолово будет построен современный железнодорожный вокзал, куда будут прибывать поезда из Северной столицы», — подчеркнул губернатор, выступая с докладом перед перед Заксобранием Ленобласти.

Чтобы работы шли быстрее, правительство 47 региона готово помочь РЖД и запустить крайне важный социальный уже проект в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU