2019-04-18T19:13:23+03:00
Происшествия

Петербуржец жестоко избил инвалида с тяжелым заболеванием

Мужчина взбесился из-за сделанного ему замечания
Лилия КОЗЛОВА
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В Кронштадте полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в избиении мужчины-инвалидаВ Кронштадте полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в избиении мужчины-инвалидаФото: Артем КИЛЬКИН
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В городе Кронштадт Петербурга серьезно пострадал местный житель, страдающий тяжелым заболеванием. Инцидент произошел утром в четверг, 18 апреля. Между инвалидом детства и неким мужчиной завязался небольшой конфликт, который очень быстро перешел в побои со стороны второго. Сейчас полиция уже задержала хулигана.

- 18 апреля в полицию Кронштадского района Петербурга обратился 68-летний местный житель, инвалид детства с тяжелым заболеванием. Пенсионер рассказал, что на лестничной клетке дома, где он живет, какой-то неизвестный мужчина избил его в ответ на сделанное замечание, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Благо, инвалид очень сильно не пострадал. Разъяренный мужчина нанес ему несколько ударов, а после поспешил сбежать с места потасовки.

Совсем скоро полицейские задержали подозреваемого человека. Им оказался 38-летний гражданин. Оказалось, что ранее он уже был судим. По каким статьям, не уточняется. На данный момент он находится в отделении полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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