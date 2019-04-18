Петербуржец жестоко избил инвалида с тяжелым заболеванием
В городе Кронштадт Петербурга серьезно пострадал местный житель, страдающий тяжелым заболеванием. Инцидент произошел утром в четверг, 18 апреля. Между инвалидом детства и неким мужчиной завязался небольшой конфликт, который очень быстро перешел в побои со стороны второго. Сейчас полиция уже задержала хулигана.
- 18 апреля в полицию Кронштадского района Петербурга обратился 68-летний местный житель, инвалид детства с тяжелым заболеванием. Пенсионер рассказал, что на лестничной клетке дома, где он живет, какой-то неизвестный мужчина избил его в ответ на сделанное замечание, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Благо, инвалид очень сильно не пострадал. Разъяренный мужчина нанес ему несколько ударов, а после поспешил сбежать с места потасовки.
Совсем скоро полицейские задержали подозреваемого человека. Им оказался 38-летний гражданин. Оказалось, что ранее он уже был судим. По каким статьям, не уточняется. На данный момент он находится в отделении полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU