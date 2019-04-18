2019-04-18T21:07:37+03:00
Происшествия

Разъяренный петербуржец пытался задушить жену шнуром от ноутбука

По какой причине мужчина так возненавидел супругу – не сообщается
Лилия КОЗЛОВА
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В Красногвардейском районе Петербурга задержан мужчина, пытавшийся задушить свою жену шнуром от ноутбукаВ Красногвардейском районе Петербурга задержан мужчина, пытавшийся задушить свою жену шнуром от ноутбукаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Красногвардейском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который пытался убить свою жену. Как стало известно в четверг, 18 апреля, инцидент произошел в полдень накануне 17 апреля. Благо, трагедии не произошло, так как на истошные женские крики о помощи быстро отреагировали соседи.

- Утром 17 апреля к патрульным вневедомственной охраны обратились испуганные петербуржцы. Они рассказали, что из окна одной из квартир дома №4 по Таллинской улице слышны крики женщины, которая зовет на помощь, - сообщили в Росгвардии.

Правоохранители быстро прибежали к дому, зашли в парадную и услышали шум. Поднялись наверх и увидели, что дверь, из-за которой доносились крики, не заперта. Войдя внутрь, росгвардейцы увидели следующую картину: мужчина яростно душил шнуром от ноутбука женщину со связанными руками.

Когда нападавшего удалось оттащить и задержать, оказалось, что так женщина, которую он душил – его жена. Что стало причиной такого разъяренного конфликта, выяснят теперь сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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