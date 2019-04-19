Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 19 апреля: Переменная облачность и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-19T07:43:17+03:00

Изменить размер текста: A A

«Аномальная» погода в Санкт-Петербурге держалась больше недели. Все это время в городе светило яркое солнце и некоторые горожане соскучились по привычному серому небу, дождичку и холодному ветру. Все это, хоть и не в полной мере, им подарит пятница.

- 19 апреля ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер западного и северо-западного направления, умеренный. Температура воздуха утром +1...+3 градуса, днем +11...+13. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Впрочем, надолго дождь в городе не задержится. Он еще может пролиться в ночь на субботу, однако все выходные дни будет сухо. Температура воздуха останется на прежнем уровне +10+13 градусов, а ветер сменит северное направление на южное.

ИСТОЧНИК KP.RU