Ленинградский зоопарк показал греющихся на солнце лемуров
Любой петербуржец знает, где всегда можно встретить «солнцепоклонников». В любой ясный день у Петропавловской крепости будут загорать люди. Но и животные не отстают. Так, в Ленинградском зоопарке на солнышко выбрались лемуры.
- В Петербурге наконец-то выглянуло солнце, и самые смелые его жители уже вышли загорать, - сообщает пресс-служба зоопарка в «Инстаграме».
Погреть пяточки на лапках выбралась пара лемуров, а также другие обитатели зоосада. Этому милому зрелищу уже умилились сотни пользователей соцсетей, «заваливших» фото полосатых питомцев зоопарка «лайками».
- Какая прелесть, медитирует. Очаровашка, - пишут горожане под картинкой с принимающим солнечные ванны лемуром.
Впрочем, некоторым зверятам сейчас не до солнечной погоды. Так, с приходом весны, у лося Дениса начали расти рога. Пока это только две большие шишки на голове, которые со временем превратятся в ветвистую корону на голове - гордость взрослого лося.
ИСТОЧНИК KP.RU