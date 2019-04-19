Ленинградский зоопарк показал греющихся на солнце лемуров

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-19T09:16:24+03:00

Хорошая погода, которая стоит в Петербурге уже неделю, позволила позагорать теплолюбивым животным

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Любой петербуржец знает, где всегда можно встретить «солнцепоклонников». В любой ясный день у Петропавловской крепости будут загорать люди. Но и животные не отстают. Так, в Ленинградском зоопарке на солнышко выбрались лемуры.

- В Петербурге наконец-то выглянуло солнце, и самые смелые его жители уже вышли загорать, - сообщает пресс-служба зоопарка в «Инстаграме».

Погреть пяточки на лапках выбралась пара лемуров, а также другие обитатели зоосада. Этому милому зрелищу уже умилились сотни пользователей соцсетей, «заваливших» фото полосатых питомцев зоопарка «лайками».

- Какая прелесть, медитирует. Очаровашка, - пишут горожане под картинкой с принимающим солнечные ванны лемуром.

Впрочем, некоторым зверятам сейчас не до солнечной погоды. Так, с приходом весны, у лося Дениса начали расти рога. Пока это только две большие шишки на голове, которые со временем превратятся в ветвистую корону на голове - гордость взрослого лося.

ИСТОЧНИК KP.RU