2019-04-19T09:16:24+03:00
Дом. Семья

Ленинградский зоопарк показал греющихся на солнце лемуров

Хорошая погода, которая стоит в Петербурге уже неделю, позволила позагорать теплолюбивым животным
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Лениградском зоопарке лемуры принимают солнечные ванны. Фото: www.instagram.com/spbzooparkВ Лениградском зоопарке лемуры принимают солнечные ванны. Фото: www.instagram.com/spbzoopark
Изменить размер текста:

Любой петербуржец знает, где всегда можно встретить «солнцепоклонников». В любой ясный день у Петропавловской крепости будут загорать люди. Но и животные не отстают. Так, в Ленинградском зоопарке на солнышко выбрались лемуры.

- В Петербурге наконец-то выглянуло солнце, и самые смелые его жители уже вышли загорать, - сообщает пресс-служба зоопарка в «Инстаграме».

Погреть пяточки на лапках выбралась пара лемуров, а также другие обитатели зоосада. Этому милому зрелищу уже умилились сотни пользователей соцсетей, «заваливших» фото полосатых питомцев зоопарка «лайками».

- Какая прелесть, медитирует. Очаровашка, - пишут горожане под картинкой с принимающим солнечные ванны лемуром.

Впрочем, некоторым зверятам сейчас не до солнечной погоды. Так, с приходом весны, у лося Дениса начали расти рога. Пока это только две большие шишки на голове, которые со временем превратятся в ветвистую корону на голове - гордость взрослого лося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожные службы отмыли от зимней грязи больше половины Петербурга
Жителям Ленобласти стали выдавать автомобильные номера с новым кодом «147»
Петербург купит 428 квартир для очередников почти на два миллиарда рублей
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 19 апреля: Переменная облачность и небольшой дождь
Пьяные коллеги с мебельной фабрики Петербурга устроили понажовщину
Разъяренный петербуржец пытался задушить жену шнуром от ноутбука
А выбираться вплавь: На набережной Смоленки установили ограду, заблокировав машины
В Петербурге собираются ввести бесплатный проезд для льготников на электричках
Петербуржец жестоко избил инвалида с тяжелым заболеванием
Студенты получат право на бесплатный проезд в электричках Ленобласти
В Сертолово из Петербурга можно будет добраться поездом
Делегация из Петербурга встретилась с блокадниками, живущими в Израиле
В Ленобласти решили жестко наказывать застройщиков, которые затягивают со сдачей соцобъектов
Премия Urban Awards 2019 сформировала список жюри
В Парголово сгорели деревянные сараи
Боярский уедет в Крым, где пройдут съемки «Гардемаринов-4»
Полицейские задержали пенсионерку, насиловавшую 5-летнюю девочку в Петербурге
Против директора кукольного театра возбудили дело о взятке
В Парке 300-летия появится комплекс ГТО за 122 миллиона рублей
Утро четверга в Петербурге опять началось с эвакуаций школ и судов
Женщина на «КИА» на переходе переехала 9-летнюю девочку и попыталась скрыться
Петербург выкупит и сохранит кинотеатр «Подвиг» в Колпино
В переулке Радищева появился свой Нотр-Дам де Пари
На Невском проспекте 25-летний водитель каршеринга устроил массовое ДТП
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 18 апреля: До плюс 13 и переменная облачность
В Мурине «заминировали» автовокзал, который собираются снести
Петербургские депутаты посетили Иерусалим
В Петербурге возобновятся «дачные» автобусы