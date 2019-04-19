Дорожные службы отмыли от зимней грязи больше половины Петербурга

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-19T09:59:19+03:00

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До конца апреля дорожные службы Петербурга должны полностью очистить город от зимней грязи. Но пока на календаре только 19-е число и работы еще в самом разгаре. Так, по подсчетам чиновников, уборка завершена наполовину.

- После комплексной уборки принято свыше 1200 городских магистралей, а это более 50 процентов всех улиц, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Стоит сказать, что территория считается убранной только тогда, когда она полностью очищена от песка, проезжая часть и тротуары несколько раз пропылесосены и вымыты, а поребрики, ограждения, павильоны общественного транспорта также прошли влажную уборку.

Это многоэтапная работа, поэтому простое появление дворника с метлой не считается за полноценную уборку.

За сроки чиновники не переживают, ведь во второй половине апреля уходят ночные заморозки, а это значит, что город можно мыть круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU