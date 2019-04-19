2019-04-19T09:59:19+03:00
Общество

Дорожные службы отмыли от зимней грязи больше половины Петербурга

Комплексная уборка завершилась на 1200 улицах города
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дорожники отмыли больше половины городских улиц. Фото: Комитет по благоустройству СПбДорожники отмыли больше половины городских улиц. Фото: Комитет по благоустройству СПб
Изменить размер текста:

До конца апреля дорожные службы Петербурга должны полностью очистить город от зимней грязи. Но пока на календаре только 19-е число и работы еще в самом разгаре. Так, по подсчетам чиновников, уборка завершена наполовину.

- После комплексной уборки принято свыше 1200 городских магистралей, а это более 50 процентов всех улиц, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Стоит сказать, что территория считается убранной только тогда, когда она полностью очищена от песка, проезжая часть и тротуары несколько раз пропылесосены и вымыты, а поребрики, ограждения, павильоны общественного транспорта также прошли влажную уборку.

Это многоэтапная работа, поэтому простое появление дворника с метлой не считается за полноценную уборку.

За сроки чиновники не переживают, ведь во второй половине апреля уходят ночные заморозки, а это значит, что город можно мыть круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Ленобласти стали выдавать автомобильные номера с новым кодом «147»
Ленинградский зоопарк показал греющихся на солнце лемуров
Петербург купит 428 квартир для очередников почти на два миллиарда рублей
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 19 апреля: Переменная облачность и небольшой дождь
Пьяные коллеги с мебельной фабрики Петербурга устроили понажовщину
Разъяренный петербуржец пытался задушить жену шнуром от ноутбука
А выбираться вплавь: На набережной Смоленки установили ограду, заблокировав машины
В Петербурге собираются ввести бесплатный проезд для льготников на электричках
Петербуржец жестоко избил инвалида с тяжелым заболеванием
Студенты получат право на бесплатный проезд в электричках Ленобласти
В Сертолово из Петербурга можно будет добраться поездом
Делегация из Петербурга встретилась с блокадниками, живущими в Израиле
В Ленобласти решили жестко наказывать застройщиков, которые затягивают со сдачей соцобъектов
Премия Urban Awards 2019 сформировала список жюри
В Парголово сгорели деревянные сараи
Боярский уедет в Крым, где пройдут съемки «Гардемаринов-4»
Полицейские задержали пенсионерку, насиловавшую 5-летнюю девочку в Петербурге
Против директора кукольного театра возбудили дело о взятке
В Парке 300-летия появится комплекс ГТО за 122 миллиона рублей
Утро четверга в Петербурге опять началось с эвакуаций школ и судов
Женщина на «КИА» на переходе переехала 9-летнюю девочку и попыталась скрыться
Петербург выкупит и сохранит кинотеатр «Подвиг» в Колпино
В переулке Радищева появился свой Нотр-Дам де Пари
На Невском проспекте 25-летний водитель каршеринга устроил массовое ДТП
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 18 апреля: До плюс 13 и переменная облачность
В Мурине «заминировали» автовокзал, который собираются снести
Петербургские депутаты посетили Иерусалим
В Петербурге возобновятся «дачные» автобусы