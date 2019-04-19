2019-04-19T11:23:02+03:00
Общество

В Петербурге официально открыт сезон фонтанов

Первым заработал «Шар» на Невском проспекте
Петр КИБЕР
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В Петербурге начался сезон фонтанов.В Петербурге начался сезон фонтанов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Фонтаны - неотъемлемая составляющая летнего Петербурга. Без них невозможно представить город, особенно с точки зрения туристов. И сегодня, 19 апреля, началось постепенное включение водных сооружений Северной столицы, то есть сезон фонтанов официально стартовал.

- В 10:00 начал работу фонтан в Ново-Манежном сквере, затем был запущен фонтан «Шар» на Невском проспекте, фонтаны у Казанского собора и у Воронихинской решетки, - сообщает пресс-служба петербургского «Водоканала».

Далее специалисты начнут постепенно включать и другие городские сооружения. Так, 20 апреля заработают фонтаны на Восточном и Западном лучах парка 300-летия Санкт-Петербурга, фонтан на 3-й Красноармейской улице, на набережной Фонтанки у дома 30 и в Александровском парке.

21 числа включат сразу пять фонтанов: в сквере у Зимнего дворца, в Александровском саду у Адмиралтейства, два фонтана в пешеходной зоне на 7-й линии Васильевского острова и«Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Всего в 2019 году будут работать 50 фонтанов из 105, которые находятся на балансе «Водоканала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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