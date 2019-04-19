Ростуризм взял на контроль ситуацию с петербуржцами, которые не смогли улететь из Пулково в Китай

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-19T11:54:22+03:00

Ростуризм проконтролирует ситуацию с петербуржцами, которые так и не улетели на отдых в Китай. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Накануне 130 человек не посадили на рейс в Хайкоу из-за несогласованности между туроператорами

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Ростуризм взял на контроль ситуацию, которая произошла утром 18 апреля в Пулково. Здесь около 130 человек (ранее сообщалось о 200 туристах) не пустили на рейс до Хайкоу из-за того, что на их не были куплены билеты.

- По полученной от туроператоров информации, деньги за путевки были полностью оплачены ими китайской принимающей стороне, - сообщает пресс-служба Ростуризма. - Первичный анализ ситуации показывает, что причиной случившегося могла стать многоуровневая цепочка посредников между туроператорами, принимающими сторонами и авиакомпаниями.

В Ростуризме заверяют, что все туроператоры выполнят обязательства перед петербуржцами в полном объеме. Впрочем, реальность не всегда совпадает со словами. Кому-то уже вчера пообещали вернуть деньги, а другим повезло меньше.

- В турагентстве ничего не ответили. Сегодня поеду разбираться к ним в офис, - рассказала корреспондент «Комсомолки», которая так и не улетела на отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU