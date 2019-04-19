Петербуржец, который залез в окно к возлюбленной по водосточной трубе, получил полтора года исправительных работ

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-19T13:44:26+03:00

Петербуржца, который залез в окно к возлюбленной по водосточной трубе, получил полтора года исправительных работ

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«Самый романтичный» петербуржец получил полтора года исправительных работ. Провинность мужчины заключалась в том, что он залез в окно к возлюбленной девушке по водосточной трубе. По пути, правда, зайдя в четыре чужие квартиры.

- Суд установил, что в июле 2018 года обвиняемый, забираясь по водосточной трубе, четыре раза проникал в квартиры двухэтажного многоквартирного дома, после чего выходил обратно на улицу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сам мужчина объяснил, что не знал точно, где живет объект его страсти, поэтому шел на голос любви - лез всюду, где, как ему показалось могла находится девушка. В итоге он попал в нужную квартиру. Вот только ему там были не рады.

Романтичного поступка девушка не оценила и уже в суде пожаловалась на излишнее внимание со стороны мужчины. Несмотря на то, что знакомы они давно, никаких теплых чувств к подсудимому она никогда не испытывала. И даже напротив, старалась избегать его общества. Он же этого не понимал и преследовал возлюбленную.

Учтя все, Мировой суд назначил петербуржцу полтора года исправительных работ за незаконое проникновение в жилище. Пока приговор в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU