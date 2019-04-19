2019-04-19T14:53:26+03:00
Происшествия

Петербуржцу обстреляли квартиру и выбили окна на Лиговском проспекте

Благо, все живы, разбито только окно
Лилия КОЗЛОВА
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Хулиганы обстреляли окно в квартире петербуржцаХулиганы обстреляли окно в квартире петербуржцаФото: Архив "КП"
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Накануне вечером 18 апреля, житель Центрального района Петербурга сидел дома и отдыхал после рабочего дня. Вдруг в его квартире послышался треск и звон бьющегося оконного стекла. Перепуганный мужчина вызвал на помощь сотрудников правопорядка. Те быстро нашли стрелявших.

- Инцидент произошел в доме 44 на Лиговском проспекте около девяти часов вечера. Двое мужчин были в излишне «приподнятом» настроении и решили пострелять по окнам, чисто из хулиганских побуждений, - сообщила Росгвардия.

Стреляли оба, каждый из своего пневматического пистолета и вдребезги разбили стеклопакет в квартире 52-летнего мужчины. В 21:20 правоохранители задержали стрелявших: 25-ти и 33-летнего местных жителей. Оружие у них забрали, руки скрутили и отправили в отделение полиции.

Теперь хулиганы за свое развлечение будут отвечать по закону по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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