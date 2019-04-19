В Петербурге полиция задержала серийных автоугонщиков

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-19T15:31:38+03:00

Трое рецидивистов были пойманы с поличным после кражи

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Сотрудники полиции Петербурга задержали троих мужчин, которые промышляли автоугоном. Поймали воров с поличным, после кражи очередного автомобиля. Произошло это накануне в четверг, 18 апреля. Сейчас мужчины задержаны и находятся под стражей.

- Угоняли машины воры с помощью специального оборудования. Во время обыска у них нашли оборудование для несанкционированного запуска двигателей, свертки замков зажигания автомобилей, комплекты государственных регистрационных знаков от автомашин, числящихся в розыске, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Задержаны мужчины были 18 апреля в угнанной машине марки Hyundai Solaris, которую они похитили от дома на улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурге. Найдет автомобиль был в Ломоносове.

Как оказалось, все трое задержанных – мужчины в возрасте от 39 до 45 лет, жители Ломоносова. Все они ранее были судимы.

Полицейские полагают, что мужчины причастны к серии угонов. Уже сейчас установлено, что они украли еще один Hyundai Solaris в Гаванском переулке в Красносельском районе. Эту иномарку также нашли в Ломоносове.

ИСТОЧНИК KP.RU