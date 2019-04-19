В Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-19T15:34:11+03:00

Так выглядел Лениградский рок-клуб в 1985 году. Фото: vk.com/mytndvor

Ее установят на доме номер 13 по улице Рубинштейна

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Комитет по культуре Санкт-Петербурга согласовал установку мемориальной доски в честь легендарного Ленинградского рок-клуба. Доска, дизайн которой еще только разрабатывается, появится на доме номер 13 по улице Рубинштейна.

- Самая сложная часть позади! Совет при комитете по культуре согласовал возможность установки мемориальной доски со следующим текстом: «В этом здании с 1981 по 1991 год работал Ленинградский рок-клуб», - сообщают активисты в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

По словам общественников, окончательно чиновников убедило большое количество доказательств (газетные заметки, выдержки из книг, афиши, устав клуба и т.д.), которые долгое время собирались по архивам.

Впрочем, и сейчас работа не окончена. Теперь нужно провести конкурс эскизов будущей памятной доски, чтобы выбрать самый достойный вариант. Далее начнется сбор средств на изготовление и установку мемориала.

Напомним, что из Ленинградского рок-клуба вышли такие группы, как «Пикник», «Земляне», «Алиса» и, конечно же, «Кино».

ИСТОЧНИК KP.RU