2019-04-19T15:43:17+03:00
Происшествия

Следком заинтересовался трупом, найденным в сгоревшей квартире в Петербурге

Пожар произошел рано утром в Красногвардейском районе
Лилия КОЗЛОВА
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На месте пожара в Петербурге был найден трупНа месте пожара в Петербурге был найден трупФото: Олег ЗОЛОТО
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На месте пожара, который произошел 17 апреля 2019 года в Красногвардейском районе Петербурга, спасатели нашли труп. Тело неизвестного мужчины заинтересовало следственный комитет, который устроил проверку в пятницу, 19 апреля. Правоохранители пытаются установить истинные причины смерти человека.

- В шесть часов утра 17 апреля спасатели получили сообщение о пожаре в доме 30, корпус 5 по проспекту Энергетиков. Это четырехэтажный полурасселенный дом. Именно в пустующей части и горела комната на четвертом этаже, - сообщили в МЧС Петербурга.

Огонь удалось потушить к половине девятого утра. После на месте пожара был обнаружен труп.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку для того, чтобы установить все обстоятельства смерти и понять, как мужчина оказался в заброшенном месте. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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