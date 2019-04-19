Следком заинтересовался трупом, найденным в сгоревшей квартире в Петербурге
На месте пожара, который произошел 17 апреля 2019 года в Красногвардейском районе Петербурга, спасатели нашли труп. Тело неизвестного мужчины заинтересовало следственный комитет, который устроил проверку в пятницу, 19 апреля. Правоохранители пытаются установить истинные причины смерти человека.
- В шесть часов утра 17 апреля спасатели получили сообщение о пожаре в доме 30, корпус 5 по проспекту Энергетиков. Это четырехэтажный полурасселенный дом. Именно в пустующей части и горела комната на четвертом этаже, - сообщили в МЧС Петербурга.
Огонь удалось потушить к половине девятого утра. После на месте пожара был обнаружен труп.
Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку для того, чтобы установить все обстоятельства смерти и понять, как мужчина оказался в заброшенном месте. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом.
ИСТОЧНИК KP.RU