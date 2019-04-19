Петербуржец в наркотическом угаре прострелил голову родному брату

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-19T16:15:52+03:00

За убийство родственника мужчина отправится на восемь лет в колонию

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В Петербурге суд в пятницу, 19 апреля, приговорил к наказанию местного жителя. Его преступление сродни библейским историям о Каине и Авеле. Он убил своего родного брата, выстрелив в него в упор из пистолета. В мучениях, теряя литры крови, юноша скончался в больнице.

- Убийство произошло в июле 2018 года в квартире дома на Богатырском проспекте в Приморском районе Петербурга. Между братьями возник конфликт: погибшему очень не нравился асоциальный образ жизни своего родственника. Вот и в тот раз подсудимый снова был по действием психотропных наркотиков и не хотел слышать возмущения брата, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Мужчина взял травматический пистолет, направил в голову брата и нажал на курок. Пуля пробила голову и повредила головной мозг. Умер он в городской больнице №3.

Суд назначил наказание. За убийство родного человека петербуржец отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU