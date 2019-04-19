2019-04-19T16:35:59+03:00
Общество

В Петербурге на Обводном канале снесли кафе и автосервис

Заведения были построены незаконно
Сергей ВОЛЧКОВ
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Комитет по контролю за имуществом освободил петербургские улицы почти от 300 квадратных метров самостроя Фото: пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаКомитет по контролю за имуществом освободил петербургские улицы почти от 300 квадратных метров самостроя Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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19 апреля сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга очистили набережную Обводного канала от незаконных построек. Под ковш экскаватора попали два павильона автосервисного обслуживания и заведение общепита, где продавали алкоголь.

- Ранее на данных объектах были размещены уведомления о том, что участок необходимо освободить в добровольном порядке, - сообщает пресс-служба городской администрации. В указанный срок павильоны демонтированы не были.

Кроме того, незаконно построенных торговых точек лишились Богатырский и Гражданский проспекты. Как отмечают в ведомстве, оба участка ранее находились в аренде у коммерческих компаний. Несколько месяцев назад договора расторгли – а павильоны, автоматически получившие статус незаконных, остались. Аналогичная постройка нашлась на улице Верности, однако там владелец упорствовать не стал и освободил земельный участок самостоятельно.

Всего сотрудники комитета ликвидировали на петербургских улицах 289 квадратных метров самостроя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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