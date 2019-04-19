В Смольном подписан документ о реорганизации «Ленсвета»

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-19T16:44:18+03:00

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Власти Северной столицы решили реорганизовать государственное унитарное предприятие (ГУП) «Ленсвет». Постановлением правительства города предприятие преобразуется в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет».

- 19 сентября 2019 года «Ленсвет» исполнится 85 лет со дня основания. В течение многих десятилетий сотрудники предприятия выполняют очень важную и нужную работу по освещению улиц, набережных, площадей Ленинграда – Санкт-Петербурга, обеспечивают комфорт жителям и гостям нашего города, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора.

В Смольном заявляют, что постановление принято в целях совершенствования системы уличного освещения Северной столицы и дальнейшего развития «Ленсвета». Появятся новые обязанности и у чиновников правительства Петербурга.

Так, в связи с реорганизацией комитету по энергетике и инженерному обеспечению даны дополнительные по содержанию и ремонту устройств наружного освещения(фонарей и прочего), а также по проектированию, размещению, содержанию и ремонту архитектурной подсветки зданий, мостов и прочих городских объектов.

А обновленный «Ленсвет», в свою очередь, будет осуществлять материально-техническое обеспечение реализации этих задач. То есть предприятие станет «рабочими руками» комитета по энергетике и займется своими непосредственными обязанностями.

ИСТОЧНИК KP.RU