Российский путепровод в Петербурге отремонтируют за 59 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-19T17:14:07+03:00

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Путепровод под названием Российский, проложенный через Невский и Красногвардейский районы Петербурга, уйдет на ремонт. Компания «Мостотрест», отвечающая за транспортную инфраструктуру в Северной столице, уже заключила контракт с подрядчиком – ООО «Артстрой-СПб».

- По контракту работники заменят асфальт на проезжей части, - рассказали в пресс-службе ведомства. – А также отремонтируют деформационные швы и установят новые лотки водоотводов.

После ремонта путепровод станет не только безопаснее и современнее, но и красивее: на нем очистят и заново покрасят ограждения, щитки контактной сети и подпорные стены.

Сумма контракта – 59,3 миллиона рублей. В соглашении прописаны также сроки завершения ремонта: подрядчику нужно уложиться в шесть месяцев и сдать готовый объект не позднее 15 октября 2019 года.

Работы еще не начались. Как сообщает пресс-служба «Мостотреста», они стартуют после всех «согласовательных процедур».

ИСТОЧНИК KP.RU