Неопознанный летающий объект петербуржцы заметили над ЗСД

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-19T17:26:01+03:00

Нечто крутится вокруг своей оси и мигает маячками в Приморском районе [видео]

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Жительница Приморского района Петербурга утром в пятницу, 19 апреля, заметила какой-то непонятный объект в небе. Небольшой предмет кружил над ЗСД на Богатырском проспекте недалеко от дома 43 по Планерной улице. Заинтересовала летающая «штука» женщину потому, что траектория ее движения была не похожа ни на что. Предмет крутился вокруг своей оси в пустынной части района.

На севере Петербурга заметили НЛО .

- Летал непонятный объект с маячками. На квадрокоптер уж больно не похож. За что-то зацепиться не мог, там нет проводов. Крутится вокруг своей оси и то поднимается вверх, то опускается чуть ниже, - рассказала изумленная женщина.

Видео свидетельница «НЛО» опубликовала в сети. Однако не все пользователи разделили с ней удивление и интерес к предмету.

- Это ворона пьяная. Рябину забродившую наклевалась, - начали выдвигать свои варианты петербуржцы. – Это пакет. Или глюки.

Что это за предмет, петербуржцы так пока и не выяснили. Однако он не похож на что-то таинственное и опасное.

ИСТОЧНИК KP.RU