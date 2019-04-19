2019-04-19T17:50:45+03:00
Происшествия

В Петербурге за сутки сбили 17 человек

Пятеро из них - дети
Сергей ВОЛЧКОВ
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В среднем на улицах города происходило по 16 аварий в часВ среднем на улицах города происходило по 16 аварий в часФото: Артем КИЛЬКИН
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Минувшие сутки – четверг, 18 апреля – оказались богатыми на дорожные происшествия. Как сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, за 24 часа в городе произошло 404 ДТП. Другими словами – в среднем по 16 аварий в час.

- Из них 18 – с пострадавшими, - отмечают в ведомстве. – Всего в результате наездов и столкновений ранения получили 24 человека. Из них пятеро – дети.

Из общего числа пострадавших 17 оказались пешеходами. Причем поведение человека на дороге, как показывает статистика, мало что значит: только трое в момент аварии находились вне пешеходного перехода. Четверо пытались, как положено, перейти по «зебре», а семеро и вовсе мирно стояли на тротуаре.

В Ленинградской области ситуация поспокойнее: только 68 ДТП за сутки. Из них три – с пострадавшими.

- В результате столкновений ранеными оказались пять человек, - констатируют в управлении ГИБДД. – В том числе двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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