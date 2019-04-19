С 23 апреля в Петербурге ограничат движение по шести улицам

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-19T18:14:53+03:00

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В Петербурге с начала новой неделе начнут действовать некоторые ограничения для движения транспорта по ряду улиц. Как стало известно в пятницу, 19 апреля, закроются дороги 23 апреля и некоторые из них откроются только в октябре 2019 года.

- Так, с 23 по 29 апреля будет ограничено движение по Левашевскому проспекту от Песочной набережной до Барочной улицы. Также с 23 апреля по 9 октября работы «Водоканала» создадут затруднение для автомобилистов на пересечении Кузнецовой улицы и проспекта Космонавтов, - сообщили в Смольном.

На Московском шоссе от Колпинского шоссе до административной границы города с 23 апреля по 9 июля дорожники будут устанавливать временное ограждение для строительства транспортной развязки. В связи с этим схема движения на этом участке поменяется.

Ну, и начиная с новой недели апреля из-за ремонта светофоров будут действовать ограничения на пересечении улицы Бабушкина и Чернова, пересечении Матроса Железняка и Омской улицы, а также на перекрестке Петербургского шоссе и Кропоткинской улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU