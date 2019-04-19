2019-04-19T19:58:49+03:00
Общество

В майские праздники между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Ласточки»

Билеты на них уже в продаже
Сергей ВОЛЧКОВ
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Дополнительные поезда будут курсировать между столицами все выходныеДополнительные поезда будут курсировать между столицами все выходныеФото: Александр Подгорчук
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Чтобы в весенние выходные никто не остался за бортом, «РЖД» назначило дополнительные поезда из Петербурга в Москву под номерами 724 и 807. Известно, что всего на маршруты выйдут восемь новых составов - по четыре в обе стороны.

- Дополнительные поезда будут курсировать между столицами все праздники – с 1 по 12 мая, - сообщается на официальном сайте компании. – 1, 4, 9 и 11 мая из Москвы в Петербург "Ласточки" будут отправляться в 7:50 и прибывать в 14.53. Из Петербурга в Москву электропоезда назначены на 2, 5, 10 и 12 мая. Они будут отправляться из Петербурга в 13:58 и прибывать в Москву в 21:52. Кроме того, в них будут сдвоенные составы – по десять вагонов в каждом.

Билеты уже в продаже. Цены незначительно отличаются: чтобы проехаться в «Ласточке» №724 (следует из Москвы в Петербург), нужно будет заплатить 2 413 рублей. Поездка в обратную сторону обойдется дешевле – в 1 540 рублей. Правда, со второй половины майских выходных она слегка прибавит – до 1 702 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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