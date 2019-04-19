Работники Смольного стали донорами крови

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-19T19:30:17+03:00

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В Петербурге государственные служащие уже пятый год подряд под эгидой дня донора сдают кровь. Вот и сегодня 19 апреля молодые сотрудники Смольного выстроились в очередь для того, чтобы поделиться кровью с теми, кому она необходима. При этом среди доноров – молодые люди. Средний возраст их 27-30 лет.

- Я сдавал кровь в пятый раз: до этого – в поликлинике МЧС четыре раза, здесь – впервые. Все прошло спокойно, конечно, я уже не испытываю волнения, – говорит Даниил Мостовой, ведущий специалист отдела развития проектной деятельности Проектного управления – проектного офиса администрации губернатора Петербурга. – Считаю, что очень важно быть полезным людям, думать о других, помогать им, ведь неизвестно, кто в какой ситуации может оказаться и когда твоя донорская кровь пригодится и спасет чью-то жизнь.

Государственные деятели отметили, что донорство крови – это социально значимый проект, который очень легко доступен каждому и дает возможность проявить свою активную жизненную позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU