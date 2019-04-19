2019-04-19T19:57:19+03:00
Общество

В Петербурге на школы и поликлиники дополнительно выделят больше миллиарда рублей

На эти деньги построят новые объекты и отремонтируют старые
Сергей ВОЛЧКОВ
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Городские власти скорректируют работу комитета по строительствуГородские власти скорректируют работу комитета по строительствуФото: Артем КИЛЬКИН
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Социальным объектам в Петербурге помогут рублем. Городские власти уже в ближайшее время пересмотрят план работы комитета по строительству на 2019 год и внесут в него необходимые изменения.

- Речь идет о перераспределении бюджетных средств по адресной инвестиционной программе, - сообщает пресс-служба городской администрации. – Его объем составит более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

На эти деньги город планирует отремонтировать и заново построить в общей сложности 26 объектов. В их числе 18 школ и детских садов, включая две новые детские школы искусств. По информации ведомства, они разместятся в тех районах, городах и поселках, где достаточно жилых домов, а социальных объектов, наоборот, не хватает - как, например, в поселке Шушары.

Кроме того, добавят финансов на строительство и реконструкцию пяти больниц и поликлиник, модернизацию реабилитационного центра для несовершеннолетних в Усть-Ижоре и возведение жилого дома по улице Красных партизан в Колпино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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