«Туристка» из Петербурга везла в Финляндию 350 пачек сигарет
Выборгская таможня под Петербургом остановила женщину, которая ехала из Северной столицы в Финляндию. Как стало известно в пятницу, 19 апреля, «туристка» направлялась за границу с полными сумками табачной продукции, которую явно везла не для своих нужд.
- На таможенном контроле МАПП Светогорск Выборгской таможни сотрудники остановили «Ниссан» за рулем которого была женщина. Пересекая границу России с Финляндией она не задекларировала никаких товаров. Однако таможенники решили более подробно обыскать ее автомобиль, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.
Для досмотра таможенники привели одного из важнейших своих «сотрудников» - служебную собаку породы лабрадор-ретривер по кличке Женевьева Нуар. Острый нюх пса обнаружил в багажнике машины продуктовые сумки, в которых были спрятаны сигареты. Всего 350 пачек.
Из-за укрывательства табачной продукции, на таможне было возбуждено административное дело. Все сигареты у женщины изъяты.
ИСТОЧНИК KP.RU