2019-04-19T20:01:02+03:00
Происшествия

«Туристка» из Петербурга везла в Финляндию 350 пачек сигарет

Упаковки женщина спрятала в продуктовые сумки
Лилия КОЗЛОВА
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На таможне в Петербурге задержали женщину с сигаретами Фото: Северо-Западное таможенное управлениеНа таможне в Петербурге задержали женщину с сигаретами Фото: Северо-Западное таможенное управление
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Выборгская таможня под Петербургом остановила женщину, которая ехала из Северной столицы в Финляндию. Как стало известно в пятницу, 19 апреля, «туристка» направлялась за границу с полными сумками табачной продукции, которую явно везла не для своих нужд.

- На таможенном контроле МАПП Светогорск Выборгской таможни сотрудники остановили «Ниссан» за рулем которого была женщина. Пересекая границу России с Финляндией она не задекларировала никаких товаров. Однако таможенники решили более подробно обыскать ее автомобиль, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Для досмотра таможенники привели одного из важнейших своих «сотрудников» - служебную собаку породы лабрадор-ретривер по кличке Женевьева Нуар. Острый нюх пса обнаружил в багажнике машины продуктовые сумки, в которых были спрятаны сигареты. Всего 350 пачек.

Из-за укрывательства табачной продукции, на таможне было возбуждено административное дело. Все сигареты у женщины изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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