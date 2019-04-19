В выходные сады Петербурга откроются после просушки

СЕГОДНЯ 20:15 2019-04-19T20:20:58+03:00

За четыре недели их обновили и подготовили к приему гостей

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Дожди сошли, грунтовые дорожки высохли и уже не расползаются под ногами – а это значит, что петербургские сады готовы вновь принимать гостей. Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, уже в эту субботу для посетителей откроются Казанский сквер, а также Таврический и Овсянниковский сады.

- После этого, 22 апреля, мы планируем открыть Юсуповский сад, - рассказали в пресс-службе ведомства. – За ним, 26 апреля – Никольский. А спустя еще день, 2 числа, для посещения станет доступен сквер Галины Старовойтовой.

Последними распахнутся ворота сада Сан-Галли на Лиговском проспекте и Екатерининский сквер возле площади Островского. Правда, это случится еще не скоро – полюбоваться на их красоты жителям и гостям Северной столицы смогут не раньше 30 апреля.

За те несколько недель, что сады простояли закрытыми, в них успели навести красоту: убрали мусор, вымыли урны, отремонтировали фонари и скамейки. А в начале мая высадят первые цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU