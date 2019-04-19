2019-04-19T20:20:58+03:00
Общество

В выходные сады Петербурга откроются после просушки

За четыре недели их обновили и подготовили к приему гостей
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Первыми распахнутся ворота Казанского сквера, Таврического и Овсянниковского садовПервыми распахнутся ворота Казанского сквера, Таврического и Овсянниковского садовФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Дожди сошли, грунтовые дорожки высохли и уже не расползаются под ногами – а это значит, что петербургские сады готовы вновь принимать гостей. Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, уже в эту субботу для посетителей откроются Казанский сквер, а также Таврический и Овсянниковский сады.

- После этого, 22 апреля, мы планируем открыть Юсуповский сад, - рассказали в пресс-службе ведомства. – За ним, 26 апреля – Никольский. А спустя еще день, 2 числа, для посещения станет доступен сквер Галины Старовойтовой.

Последними распахнутся ворота сада Сан-Галли на Лиговском проспекте и Екатерининский сквер возле площади Островского. Правда, это случится еще не скоро – полюбоваться на их красоты жителям и гостям Северной столицы смогут не раньше 30 апреля.

За те несколько недель, что сады простояли закрытыми, в них успели навести красоту: убрали мусор, вымыли урны, отремонтировали фонари и скамейки. А в начале мая высадят первые цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржец пытался зарезать таксиста, чтобы не платить за поездку
Насильника 12-летней девочки из Тосно отправят на 12 лет в тюрьму
«Туристка» из Петербурга везла в Финляндию 350 пачек сигарет
В Петербурге на школы и поликлиники дополнительно выделят больше миллиарда рублей
Работники Смольного стали донорами крови
В майские праздники между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Ласточки»
С 23 апреля в Петербурге ограничат движение по шести улицам
В Петербурге за сутки сбили 17 человек
Аэропорт «Пулково» перестанет сбрасывать сточные воды в канал Новый
Неопознанный летающий объект петербуржцы заметили над ЗСД
Российский путепровод в Петербурге отремонтируют за 59 миллионов рублей
Мост на подъезде к Выборгу полностью откроют на время майских праздников
В Смольном подписан документ о реорганизации «Ленсвета»