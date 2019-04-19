2019-04-19T20:18:40+03:00
Происшествия

Насильника 12-летней девочки из Тосно отправят на 12 лет в тюрьму

Мужчина обманом заманил ребенка на чердак своего дома и надругался над ним
Лилия КОЗЛОВА
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Насильника малолетней девочки в Ленобласти посадили в тюрьму на 12 летНасильника малолетней девочки в Ленобласти посадили в тюрьму на 12 летФото: Артем КИЛЬКИН
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В городе Тосно Ленинградской области свершилось правосудие. Молодому насильнику несовершеннолетнего ребенка назначили приговор – наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев. Теперь обвиненный ожидает, когда приговор вступит в силу.

- В Ленобласти вынесли приговор 25-летнему гражданину среднеазиатской страны за насильственные действия по отношению к 12-летней девочке, - сообщила пресс-служба следственного комитета 47-го региона.

Так, 25 августа 2017 года мужчина обманным путем заманил девочку в подъезд жилого дома на одной из улиц в поселке Форносово Тосненского района. Там мигрант занимался ремонтом. Далее он отвел беспомощную девочку на чердак, где и напал на нее. Так как ребенок не мог оказать должного сопротивления, то мужчине было легко подвергнуть насилию несчастную.

С того момента, как стало известно о преступлении, насильник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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