Петербуржец пытался зарезать таксиста, чтобы не платить за поездку

СЕГОДНЯ 21:18 2019-04-19T21:18:42+03:00

Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу

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На скамье подсудимых в Ленинградской области окажется безработный молодой житель Петербурга. 24-летний мужчина обвиняется в попытке убийства водителя такси. Нападение петербуржец совершил не из-за ненависти или злости, а просто потому, что не хотел платить за поездку.

- Инцидент произошел вечером 21 октября 2015 года. Мужчина заказал такси, доехал до деревни Елизаветинка Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленобласти. Там ему пришло время заплатить за поездку, однако 24-летний парень принял решение избавиться от таксиста, - сообщил следственный комитет 47-го региона.

Счетчик такси показывал 1600 рублей. Такую сумму обвиняемый выплатить не мог. Поэтому он достал нож и напал на 44-летнего водителя. Парень не менее 16-ти раз ударил холодным оружием таксиста в область головы. Несмотря на это водитель активно боролся за свою жизнь и смог в итоге сбежать с места преступления, добраться до медиков, которые оказали ему помощь.

В итоге 24-летний петербуржец был задержан. Как оказалось, ранее он уже был судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU