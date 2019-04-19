2019-04-19T21:45:53+03:00
Общество

Ветераны Петербурга получат выплаты к 75-летнию Победы

Размер денежной поддержки пока что не оглашается
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские ветераны получат выплаты к 75-летию ПобедыПетербургские ветераны получат выплаты к 75-летию ПобедыФото: Александр ГЛУЗ
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В честь празднования 75-летния победы в Великой Отечественной войне ветераны Петербурга получал выплаты. Осуществлены они будут за счет средств бюджета Северной столицы в мае 2020 года. Какой конкретно размер выплат будет установлен, пока что не сообщается. Об этом стало известно в пятницу, 19 апреля.

- Необходимо сделать все, чтобы праздничные торжества прошли на самом высоком уровне, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Также градоначальник отметил, что 15 апреля направил в ЗакС проект закона о внесении изменений в Социальный кодекс, который даст ветеранам, пенсионерам и другим льготникам право круглогодичного бесплатного проезда в пригородных электропоездах.

- Уже в этом году, начиная с 27 апреля, льготники смогут бесплатно пользоваться пригородными поездами. Причем круглый год, без перерывов. Наш священный долг – забота о благополучии, каждодневная поддержка людей старшего поколения, - отметил Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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