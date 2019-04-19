Ветераны Петербурга получат выплаты к 75-летнию Победы
В честь празднования 75-летния победы в Великой Отечественной войне ветераны Петербурга получал выплаты. Осуществлены они будут за счет средств бюджета Северной столицы в мае 2020 года. Какой конкретно размер выплат будет установлен, пока что не сообщается. Об этом стало известно в пятницу, 19 апреля.
- Необходимо сделать все, чтобы праздничные торжества прошли на самом высоком уровне, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Также градоначальник отметил, что 15 апреля направил в ЗакС проект закона о внесении изменений в Социальный кодекс, который даст ветеранам, пенсионерам и другим льготникам право круглогодичного бесплатного проезда в пригородных электропоездах.
- Уже в этом году, начиная с 27 апреля, льготники смогут бесплатно пользоваться пригородными поездами. Причем круглый год, без перерывов. Наш священный долг – забота о благополучии, каждодневная поддержка людей старшего поколения, - отметил Беглов.
ИСТОЧНИК KP.RU