2019-04-20T08:46:58+03:00
Общество

Фильм студентки из Петербурга покажут в Каннах

В случае победы она получит 15 тысяч евро и право на показ полного метра
Сергей ВОЛЧКОВ
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Короткометражка будет представлена в специальной категории для студенческих фильмов Фото: Олеся Яковлева, VKontakteКороткометражка будет представлена в специальной категории для студенческих фильмов Фото: Олеся Яковлева, VKontakte
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Все-таки не одними лишь громкими именами живо отечественное кино. И вот наглядный тому пример – короткометражка, снятая студенткой из Петербурга Олесей Яковлевой, включена в список фильмов, которые покажут на Каннском кинофестивале.

- Фильм «Сложноподчиненное» вошел в специальную программу конкурса студенческих фильмов Cinefondation, - говорится в сообщении на официальном сайте фестиваля. – Для участия в ней жюри отобрало 17 работ из почти двух тысяч присланных киношколами со всего мира.

Cinefondation – особая категория конкурсной программы. Она рассчитана на молодых режиссеров из разных стран. Главное требование к картинам – все они должны быть сняты не более чем за 18 месяцев до начала фестиваля и длиться не более часа. Победители получают денежный приз – от 15 до семи с половиной тысяч евро – и право показать в Каннах дебютный полный метр.

О сюжете картины «Сложноподчиненное» пока ничего не известно – Олеся и сама в интервью не берется его объяснить. Возможно, в будущем фильм представят российскому зрителю на одном из местных фестивалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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